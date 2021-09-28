 
مباشر

البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان

أخبار العالم

البنتاغون يكشف سبب تخليه عن قاعدة باغرام في أفغانستان
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdys

قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية، إن أحد أسباب تخلي الجيش الأمريكي عن قاعدة باغرام الجوية، كان بعدها عن العاصمة كابل.

وذكر أن من بين الأسباب الأخرى، كانت الحاجة إلى استخدام قوات كبيرة لحراستها.

إقرأ المزيد
البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في 2023
البنتاغون: نخطط للتخلص من الأسلحة الكيميائية في 2023

تعتبر قاعدة بغرام من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان. وتقع بالقرب من المدينة القديمة في باغرام، على بعد 11 كلم جنوب شرق شاريكار في ولاية بروان في أفغانستان.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا