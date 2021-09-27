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فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني

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فرنسا تدعو لاستئناف المفاوضات حول العودة للاتفاق النووي الإيراني
Reuters POOL
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لاستئناف المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بأسرع ما يمكن.

وقال لودريان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين: "لا يمكن لإيران أن تعتقد أن الوقت يصب في مصلحتها، لأن خطر أزمة كبيرة يتزايد بينما يصبح برنامجها النووي أكثر خطورة".

وأكد أن "فرنسا ستتخذ كافة الخطوات الضرورية للحوار، لكن الطريق الممكن الوحيد يبقى الاتفاق الذي يضمن أن إيران تنفذ التزاماتها من جديد".

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وأضاف: "لذلك من الضروري استئناف المفاوضات بأسرع ما يمكن".

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران اختتمت في الـ20 من يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن تستأنف المفاوضات قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

المصدر: نوفوستي

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