انهيار رافعة منجم في كندا يؤدي إلى حصار 39 عاملا

أفادت قناة CTV News بأن 39 عاملا محاصرون في منجم بمدينة سدبيري بمقاطعة أونتاريو الكندية منذ يوم أمس الأحد، بعد انهيار عامود رافعة المنجم.

وقال نيك لاروشيل رئيس اتحاد عمال Steelworkers Local 6500 ​​إن 39 عاملا عالقون تحت الأرض منذ يوم الأحد، مشيرا إلى أن العمال بدؤوا عملهم عند الساعة صباحا ووقع الحادث عند الساعة 11:30 صباحا نتيجة انهيار في عامود الرافعة.

وأكد أنه في الوقت الحالي، لا توجد إصابات بين العمال المحاصرين وأنه تم إرسال الأدوية والطعام إليهم.

بدورها، قالت شركة Vale إن "العمال سيخرجون عبر نظام سلم ثانوي بدعم من فريق الإنقاذ التابع للشركة"، مشيرة إلى أن "الحادث وقع بعد ظهر الأحد، والموظفين توجهوا إلى مراكز الملجأ كجزء من إجراءاتنا المعتادة، ونحن على اتصال مستمر معهم منذ الحادث".

المصدر: CTV News