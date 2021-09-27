بينيت: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين، إن إيران تجاوزت "كل الخطوط الحمراء" في برنامجها النووي، متعهدا بألا تسمح إسرائيل لطهران بامتلاك سلاح نووي.

وفي أولى كلماته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال بينيت إن إيران تسعى للهيمنة على الشرق الأوسط "تحت مظلة نووية"، مشددا على أن "الكلمات لا توقف أجهزة الطرد المركزي".

وكان بينيت التقى في وقت سابق اليوم على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، بوزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة الإماراتي بوزارة الخارجية، خليفة شاهين المرر.

المصدر: "رويترز"