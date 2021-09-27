أسوشيتد برس: مستشار الأمن القومي الأمريكي يتوجه إلى السعودية للاجتماع مع محمد بن سلمان
Reuters LEAH MILLIS
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يتوجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إلى السعودية للاجتماع مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإجراء مناقشات حول الوضع في اليمن، بحسب "أسوشيتد برس".
وفي تقريرها، كشفت "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادر قولها إنه "من المتوقع أن يلتقي سوليفان أيضا بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد".
وكان جيك سوليفان قد تحدث اليوم في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن.
المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويترز"
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