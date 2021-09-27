رسالة في صدر الصفحة لأشرف غني بعد اختراق حسابه على فيسبوك
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdkx
قال الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، إن حسابه على فيسبوك، تعرض للاختراق والتهكير، وتم عليه نشر دعوة للاعتراف بحركة طالبان.
وفي وقت سابق، ظهر بيان على صفحة غني في فيسبوك، جاء فيه أنه بدلا من "الابتعاد عن أفغانستان، يجب التعاون مع الحكومة الحالية".
ودعا البيان إلى مساعدة طالبان، والاعتراف بها ورفع تجميد أصول وأموال أفغانستان.
عاجل— Ashraf Ghani (@ashrafghani) September 27, 2021
صفحه فیسبوک رسمی داکتر محمد اشرف غنی، هک گردیده. الی دوباره بدست آوردن آن، محتویات نشر شده از دیروز بدینسو در صفحه فیسبوک فاقد اعتبار میباشد.
وأضاف غني في تغريدة على تويتر: "صفحة محمد أشرف غني الرسمية على فيسبوك تعرضت للاختراق".
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.