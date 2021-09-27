 
مباشر

إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود

أخبار العالم

إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود
Gettyimages.ru
إدارة بايدن لن تبني جدارا على الحدود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rdi5

قال وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس إن إدارة بايدن لن تبني جدرا على الحدود على الرغم من زيادة عدد المعابر التي يجتازها طالبو الهجرة إلى الولايات المتحدة.

وقال مايوركاس عبر برنامج "فوكس نيوز صنداي": "لقد رأينا أعدادا كبيرة من الأفراد الذين تمت مواجهتهم على حدودنا يقدمون طلبات لجوء وإغاثة إنسانية".

إقرأ المزيد
كامالا هاريس عن ملاحقة ضباط الحدود للاجئين من هايتي: هذا أسلوب استخدم ضد الأفارقة زمن العبودية
كامالا هاريس عن ملاحقة ضباط الحدود للاجئين من هايتي: هذا أسلوب استخدم ضد الأفارقة زمن العبودية

وأضاف: "الأمر ليس جديدا ويمتد على عدة إدارات.. إنها سياسة هذه الإدارة نحن لا نتفق مع بناء الجدار".

وتابع قائلا: "ينص القانون على أنه يمكن للأفراد المطالبة بالإغاثة الإنسانية".

وعندما سئل في برنامج "Meet the Press" على قناة NBC عما إذا كانت سياسات الإدارة تشجع المزيد من الهجرة، قال مايوركاس: "لا أعتقد أن هذا هو الحال على الإطلاق".

وصرح بأن حوالي 30 ألف مهاجر وصلوا إلى مدينة ديل ريو الحدودية في تكساس منذ 9 سبتمبر، وسيسمح لنحو 12400 بدخول الولايات المتحدة بينما تنظر محاكم الهجرة في طلبات لجوئهم.

ووصف مايوركاس قوانين الهجرة الأمريكية بأنها "نظام معطل تماما" وقال على شبكة "سي إن إن" إن الإدارة ستحاول إعادة بناء مسارات آمنة ومنظمة للأفراد لتقديم مطالباتهم هنا في الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
طرد المهاجرين على طريقة
طرد المهاجرين على طريقة "رعاة البقر" يضع إدارة بايدن في مأزق

المصدر: "بلومبيرغ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا