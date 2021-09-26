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أردوغان يطالع الصحف مع قطة حفيدته! (صور)

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أردوغان يطالع الصحف مع قطة حفيدته! (صور)
Globallookpress
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورا له، وهو يطالع الصحف مع قطة جانان أيبيكه بيرقدار حفيدته من ابنته سميّة.

والصور التي نشرها أردوغان تظهر القطة وهي فوق جريدة يتصفحها، وإلى جانبه عدد من المجلات.

وقال أردوغان في تعليقه على الصور: "قطة حفيدتي العزيزة أيبيكه... لديها فضول كبير تجاه التطورات الراهنة".

وجانان أيبيكه، هي حفيدة الرئيس التركي لابنته سمية وزوجها سلجوق بيرقدار، المشرف على قطاع صناعة الطائرات المسيّرة في تركيا.

المصدر: "الأناضول"

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