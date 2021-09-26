ترامب: طالباني قال "أنتم مجانين!"

كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن رد فعل رئيس المكتب السياسي لحركة "طالبان" الملا عبد الغني برادار عندما تبلغ بأن القوات الأمريكية انسحبت من مواقعها في أفغانستان.

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وقال ترامب لأنصاره خلال تجمع حاشد في ولاية جورجيا الأمريكية، أمس السبت، إن برادار "تلقى مكالمة أو رسالة تقول إن الجيش الأمريكي غادر، فقال بلغته "أنت مجنون!!".

ووصف ترامب قيام إدارة الرئيس جو بايدن بسحب القوات أولا، قبل عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن، بأنه خطوة في منتهى الغباء، مؤكدا أنه لم يكن ليفعل ذلك إطلاقا.

وألقى ترامب باللوم على الرئيس جو بايدن، لإرساله أشخاصا إلى أفغانستان للمساعدة في عملية الإجلاء "لم يكونوا على دراية بكل ذلك"، بمن فيهم 13 من العسكريين الذين قتلوا في هجوم إرهابي نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي قرب مطار كابل.

كما زعم ترامب بأن من تم إجلاؤهم من الأفغان ليسوا مؤهلين للإجلاء، وأن إدارة بايدن "تخلت عن مئات المواطنين الأمريكيين في الأراضي التي يحتلها العدو".

وأكد الرئيس الأمريكي أن سبب ملاحقة الديمقراطيين له هو اعتقادهم أنه "ثرثار" ويتحدث كثيرا.

ودافع عن نفسه قائلا: "لست ثرثارا ولكن لدي فم يقول الحقيقة".

المصدر: RT