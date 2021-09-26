هل أصابت "متلازمة هافانا" عناصر من الاستخبارات الروسية؟

قال سيرغي ناريشكين مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، في مقابلة مع قناة RT، إن أعراض "متلازمة هافانا" لم تظهر في الخارج لدى موظفي هذه المؤسسة الاستخباراتية الروسية.

وأضاف ناريشكين، خلال رده على سؤال بهذا الخصوص: "فيما يتعلق بسؤالكم، هل لدينا أي حالات من هذا القبيل، وهل تعرض عناصر الاستخبارات الخارجية الروسية لمثل هذا التأثير في أي بلد كان - لا لم يحدث ذلك".

تمت ملاحظة مظاهر "متلازمة هافانا" بين الدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا عامي 2016 و 2017، وكذلك في الصين عام 2018.

كما تم تسجيل حالات توعك شبيهة بـ "متلازمة هافانا"، لدى موظفين أمريكيين في إفريقيا وطاجيكستان وموسكو.

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ويعتقد أن الدبلوماسيين تعرضوا لتأثيرات صوتية لها آثار صحية طويلة المدى.

وبين الحين والآخر تنشر وسائل إعلام أمريكية، اتهامات بحق روسيا بتنظيم "هجمات صوتية"، وهو ما أنكرته الخارجية الروسية، ووصفتها بالسخيفة.

المصدر: نوفوستي