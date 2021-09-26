كوريا الشمالية تنتقد رئيس الوزراء الياباني بسبب خطابه أمام الأمم المتحدة

انتقد باحث كوري شمالي رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوغا بسبب تصريحاته الأخيرة في الأمم المتحدة، وأكد أن بيونغ يانغ لن تربط نفسها بمن سيخلفه إذا واصلت طوكيو "السياسات العدائية".

جاء ذلك في مقال لري بيونغ دوك، الباحث في معهد اليابان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الكورية الشمالية، بعد أن أكد سوغا في رسالة عبر الفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة لكوريا الشمالية تهدد السلام في اليابان والمنطقة والعالم.

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وقال ري إن "خطاب سوغا يكشف مرة أخرى عن الطابع الحقيقي للسياسات العدائية تجاه كوريا الشمالية، من خلال تحريف طبيعة القضية".

وشدد الباحث أيضا على ضرورة "المضي قدما"، وقال: "لن نعمل أبدا مع أي سياسي يتبع السياسات العدائية ضد كوريا الشمالية التي وضعها سلفهم، بمن فيهم (رئيس الوزراء السابق شينزو) آبي وسوغا، أيا كان من سيصبح رئيس الوزراء المقبل".

وقد عرض سوغا في وقت سابق الاستقالة من منصب رئيس وزراء اليابان. ومن المتوقع أن تتم عملية انتخاب الرئيس الجديد للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، الذي سيكون رئيس الوزراء القادم، في وقت لاحق هذا الشهر.

المصدر: "يونهاب"