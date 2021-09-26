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مقتل 4 عسكريين في تفجير بباكستان  

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مقتل 4 عسكريين في تفجير بباكستان  
Reuters
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قالت صحيفة Dawn، إن ما لا يقل عن أربعة عسكريين من حرس الحدود الباكستاني، لقوا مصرعهم وأصيب اثنان آخران بجروح في هجوم إرهابي.

ونقلت الصحيفة، عن بيان للسلطات المحلية، أنه تم تنفيذ الهجوم بعبوة ناسفة في إقليم بلوشستان يوم أمس السبت.

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وفقا لها، وقع الحادث عندما كان العسكريون ينفذون أعمال الدورية في منطقة هارناي، ومرت سيارتهم على عبوة ناسفة.

ووصل عسكريون آخرون إلى مكان الحادث، ونقلوا الجرحى إلى المستشفى.

وأعلن "جيش تحرير بلوشستان"، وهو جماعة انفصالية، عن تحمله مسؤولية الهجوم.  

المصدر: تاس   

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