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هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب تايوان

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هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب تايوان
Reuters Toru Hanai
مركز لرصد الزلازل
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أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة تايوان فجر الأحد.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 45 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.

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هزة أرضية بالقرب من سواحل تايوان
هزة أرضية بالقرب من سواحل تايوان

ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.

المصدر: "رويترز" + RT

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