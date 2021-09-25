هزة أرضية بقوة 5.7 درجة تضرب تايوان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن هزة أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضربت جزيرة تايوان فجر الأحد.

وأضاف المركز أن الهزة وقعت على عمق 45 كيلومترا، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار أو خطر حدوث تسونامي.

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ويعتبر الجزء الشرقي للجزيرة من أكثر المناطق خطورة من حيث الزلازل في آسيا.

المصدر: "رويترز" + RT