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تركيا.. زعيم المعارضة يسخر من أردوغان

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تركيا.. زعيم المعارضة يسخر من أردوغان
Reuters BERNADETT SZABO
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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سخر زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو من الرئيس رجب طيب أردوغان، "الذي تسبب في هبوط قيمة الليرة بسبب إصراره على خفض معدل الفائدة".

وقال كليجدار أوغلو رئيس "حزب الشعب الجمهوري" تعليقا على إعلان البنك المركزي التركي خفض الفائدة، إن "أردوغان حول تركيا إلى حطام".

وأضاف أن "الشيء الوحيد الذي عليه فعله الآن هو عدم فعل ما يدور في ذهنه، حتى لا يزيد من تدمير البلاد... أردوغان يخاف خوض الانتخابات بسبب يقينه بخسارته".

يذكر أن البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة من 19 في المئة إلى 18 في المائة مؤخرا.

المصدر: "زمان"

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