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شاهد.. الخنازير البرية تغزو روما

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شاهد.. الخنازير البرية تغزو روما
Reuters Alessandro Bianchi
العاصمة الإيطالية روما
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تتعرض العاصمة الإيطالية روما لغزو من نوع جديد، حيث تتصدر قطعان كاملة من الخنازير البرية الباحثة عن القمامة المشهد في شوارع المدينة.

وظهرت مجموعات من 10 إلى 30 خنزيرا بين صغير وكبير في المتنزهات الشاسعة المحيطة بالمدينة، وفي الشوارع المزدحمة بحركة المرور بحثا عن الطعام في صناديق القمامة المتضخمة في روما.

وبات نشر مقاطع مصورة للخنازير البرية على وسائل التواصل الاجتماعي تسلية مألوفة، حيث يلتقط قاطنو روما الغاضبون الصور باستمرار لآكلي القمامة.

وبينما تستعد روما لإجراء انتخابات محلية نهاية الأسبوع المقبل، استخدم "غزو الخنازير البرية" سلاحا سياسيا لمهاجمة العمدة فيرجينيا راجي بسبب مشكلات القمامة المتكدسة في المدينة.

وتشير تقديرات اللوبي الزراعي الرئيسي في إيطاليا "كولديريتي" إلى أن هناك أكثر من مليوني خنزير بري في إيطاليا.

وتظهر تقديرات منطقة لاتسيو المحيطة بروما أن هناك ما بين خمسة آلاف وستة آلاف خنزير تجوب حدائق المدينة، وبضع مئات منها تغادر الغابات بانتظام للتوجه إلى صناديق القمامة في المناطق الحضرية.

المصدر: "أسوشيتدبرس" + RT

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