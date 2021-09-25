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يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مؤتمرا صحفيا في نيويورك، حيث شارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

لافروف: انسحاب واشنطن من أفغانستان جرى دون تفكير بالتداعيات كما ترك الأمريكيون أسلحة كثيرة.

لافروف: يجب عدم السماح بتسلل التطرف والإرهاب إلى دول الجوار وهو أمر منوط بـ "طالبان".

لافروف: مسألة تقليص العقوبات على "طالبان" لم تطرح بمجلس الأمن وعلى الحركة تنفيذ وعودها.

لافروف: لافروف: ثمة بؤرة إرهابية واحدة متبقية بسوريا في إدلب ولا مشكلة بمكافحة الإرهاب هناك.