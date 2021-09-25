إيطاليا.. 50 وفاة و3.5 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
Reuters Guglielmo Mangiapane
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تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا اليوم عتبة الـ3.5 ألف حالة، في تراجع طفيف عن حصيلة أمس.
وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم السبت أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 50 وفاة و3525 إصابة جديدة بالفيرو مقارنة مع 52 وفاة و3797 إصابة أمس فيما تماثل 4451 مريضا للشفاء.
وسجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و657215 إصابة بالفيروس، منها 130653 حالة وفاة في ثامن أكبر حصيلة على مستوى العالم.
المصدر: RT
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