بالفيديو.. بايدن يواجه موقفا محرجا بسبب سماعة الترجمة أثناء اجتماع دولي

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن مشاكل تقنية في تشغيل سماعة الترجمة أثناء اجتماع دولي عقد في البيت الأبيض.

وقعت هذه الحادثة الخميس الماضي أثناء أول اجتماع حضوري بين زعماء دول "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) وهي الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان.

WH cuts live feed after Biden asks staffer for help pic.twitter.com/stMPxy7ma2 — Jewish Deplorable (@TrumpJew2) September 24, 2021

وفي ختام كلمة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا، بدأ بايدن بتدوين ملاحظات في دفتر، ثم ظهرت لديه ملامح الارتباك إذ ألقى نظرة إلى ساعته وتفقد سلك سماعة الترجمة.

ثم طلب الرئيس الأمريكي من موظف تقني الوصول إليه وخاطبه بالقول مشيرا إلى جهاز الترجمة، أمام عدسات وسائل الإعلام ودون إطفاء الميكروفون: "لا أستطيع تشغيل ذلك على الإطلاق".

وشرع الموظف في فحص الجهاز الإلكتروني بحثا عن خلل مزعوم، وفي ذلك الحين تم قطع البث المباشر للاجتماع.

المصدر: "فوكس نيوز"