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وزير خارجية الفلبين يعلق على فاعلية لقاح "سبوتنيك V"

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وزير خارجية الفلبين يعلق على فاعلية لقاح
Sputnik
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قال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، خلال تعليقه على فعالية وجودة لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، إن هذا اللقاح آمن وليس له آثار جانبية.

وذكر الوزير الفلبيني، متحدثا على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بلاده بدأت في الحصول على هذا اللقاح.

وأضاف لوكسين: "على سبيل المثال، يتم في مدينتي والعديد من المدن الأخرى استخدام لقاح سبوتنيك V. هذا اللقاح معروف بشكل جيد وهو في غاية الأمان وليس له أية عواقب جانبية".  

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ووفقا له، تبدي الفلبين، فعلا الاهتمام الكبير بهذا اللقاح الروسي.

في وقت سابق، أوصت اللجنة الفلبينية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، السلطات المحلية في البلاد باستخدام اللقاحات المضادة لكوفيد منخفضة التكلفة، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V".

المصدر: نوفوستي

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