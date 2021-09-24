المكسيك تسجل 564 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك أنها سجلت 564 وفاة و10139 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس في البلاد إلى 274703 بينما بلغت الإصابات ثلاثة ملايين و619115 حالة في المجمل منذ ظهور الوباء.

وسبق أن أكد مسؤولون في الوزارة أن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير مما هو مسجل.

المصدر: رويترز