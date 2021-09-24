الجزائر.. 18 حريقا بجيجل شرق البلاد (فيديو)

أعلنت مصالح الحماية المدنية بجيجل شرق الجزائر يوم الجمعة عن اندلاع 18 حريقا عبر مناطق متفرقة شرقي البلاد.

وأشارت إلى أنه تم إخماد 7 حرائق فيما بقي 11 حريقا يواصل أفراد الحماية المدنية مكافحتها حيث طالت الحرائق 12 بلدية.

وذكرت مصالح الحماية المدنية أن الحرائق التي مازالت مشتعلة، وهي حريق غابة بمنطقة تاغراست بأولاد ميمش ببرج الطهر الشقفة، وحريق غابة بمنطقة بوعفرون بالشحنة الطاهير، بالإضافة إلى حريق غابة بمنطقة بلعيدن بتاكسنة، وغابة بمنطقة القوبيا بالعوانة.

وأشارت إلى أن أفراد الحماية المدنية تدخلوا لإخماد حريق بمنطقة القصاب بالميلية، ومنطقة السبت القربة بالعوانة، ومنطقة الدنينة بالطاهير ومنطقة الشوشية بالعوانة بالإضافة إلى منطقة واد القطن بالجمعة بني حبيبي ومنطقة المنتاية بسيدي معروف.

كما تم إخماد الحرائق بمنطقة مرشيشة بقاوس، وطريق الطلاين بالشقفة، والشماشمة بقاوس، وأولاد موسى بقاوس والجودة بجيملة، وازاون بالأمير عبد القادر.

يذكر أن العديد من الحرائق اندلعت في الفترة الأخيرة بولاية بومرداس، ما أجبر مصالح الولاية على إجلاء 30 عائلة ببلديتي تيجلابين وبني عمران.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية