الناتو يدعو إلى وقف التصعيد في شمال كوسوفو

دعا حلف الناتو إلى وقف التصعيد ونزع فتيل التوتر في المناطق ذات الغالبية الصربية شمالي إقليم كوسوفو.

وكتبت المتحدثة باسم الناتو أوانا لونغيسكو على "تويتر" أن حلف شمال الأطلسي يدعو إلى وقف التصعيد فورا في شمال كوسوفو.

وأضافت: "نحث بلغراد وبريشتينا على حد سواء على ضبط النفس والامتناع عن الخطوات أحادية الجانب والعودة إلى الحوار".

#NATO calls for immediate de-escalation in the north of #Kosovo. We urge both Belgrade & Pristina to exercise restraint, avoid unilateral actions & return to dialogue. @NATO_KFOR’s mandate remains to ensure a safe & secure environment & freedom of movement for all communities. — Oana Lungescu (@NATOpress) September 24, 2021

وأشارت المتحدثة إلى أن "قوات كوسوفو" الدولية ستواصل تطبيق تفويضها لضمان الأمن والاستقرار وحرية التنقل للجميع في المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية التصعيد الحاد الذي شهدته المناطق ذات الأغلبية الصربية في شمال كوسوفو، إثر نشر حكومة بريشتينا وحدات من القوات الخاصة هناك.

وأفادت وسائل الإعلام بأن هذه القوات استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة صربية سلمية عند معبر حدودي.

كما أعلنت سلطات كوسوفو عن فرض قيود إضافية على دخول وسائل النقل من صربيا إلى أراضي الإقليم.

وحملت روسيا سلطات كوسوفو المسؤولية عن الوضع الحالي، محذرة من تداعيات خطيرة قد تتمخض عن هذا التصعيد وتعمّ منطقة البلقان بأكملها.

المصدر: RT