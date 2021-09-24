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وزير في حكومة طالبان: لدينا رغبة بزيارة موسكو

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وزير في حكومة طالبان: لدينا رغبة بزيارة موسكو
Sputnik
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قال ذبيح الله مجاهد نائب وزير الثقافة والإعلام في الحكومة الأفغانية المؤقتة، إن الحكومة الأفغانية الجديدة تتوقع تطوير العلاقات مع روسيا على مستويات عالية.

وذكر مجاهد، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أنه توجد رغبة لدى أعضاء هذه الحكومة، في زيارة موسكو.

وأضاف مجاهد: "نحن ننتظر (دعوة) لزيارة موسكو. ليست لدينا مشاكل في هذا المجال. نحن نطالب بمستوى عال من العلاقات مع الحكومة الروسية".

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وشدد مجاهد على أن الحكومة الأفغانية تعتبر روسيا الاتحادية، من الجيران المهمين لأفغانستان. وقال: "وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي سنشهد فيه قيام علاقات قوية بين كابل وموسكو".

المصدر: نوفوستي

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