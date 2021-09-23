إيطاليا.. إسقاط الأحكام عن شخصيات أمنية في قضية كبرى للمافيا

ألغت محكمة استئناف إيطالية يوم الخميس أحكاما بالإدانة في قضية كبرى للمافيا، حيث أسقطت اتهامات بتواطؤ مسؤولين رسميين مع عصابات من صقلية بعد موجة دامية من التفجيرات في التسعينات.

وفي الحكم الذي صدر في باليرمو عاصمة صقلية، قال القاضي أنجيلو بيلينو إن ثلاثة محققين سابقين من الشرطة وأحد معاوني رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني لم يرتكبوا أي جرم في القضية التي أثارت ضجة كبيرة في إيطاليا آنذاك، غير أنه أيد أحكاما بالإدانة بحق اثنين من زعماء المافيا أحدهما ليولوكا باغاريلا الذي أدين في جرائم قتل منفصلة.

وجاء في حكم القاضي الأولي أن الاتهامات الموجهة للمحققين واهية، وأن مسؤولي الدولة يمكنهم الاتصال برجال العصابات إذا اعتبروا ذلك ضروريا.

وشملت القضية ادعاءات بتفاوض ممثلين عن الدولة مع المافيا في أعقاب سلسلة تفجيرات واغتيالات أودت بحياة 23 شخصا، بينهم القاضيان البارزان المعروفان بمواقفهما المناهضة للمافيا جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو.

وصدر الحكم الأصلي في 2018 بعد محاكمة دامت خمس سنوات، وجاء فيه أن أحد معاوني برلسكوني المقربين مارسيلو ديلوتري، توسط في اتفاق مع المافيا لوقف الهجمات.

وصدر بحق ديلوتري حكم بالسجن 12 عاما بتهمة تقويض الدولة، وهو نفس الحكم الذي صدر بحق جنرالين متقاعدين من الشرطة العسكرية، في حين حكم على كولونيل سابق بالسجن ثماني سنوات.

المصدر: رويترز