استقالة مفوض الصحة في نيويورك
AP Michael M. Santiago
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قدم هاوارد زوكر مفوض الصحة في نيويورك وأحد أبرز المدافعين عن تعامل الحاكم السابق أندرو كومو مع جائحة فيروس كورونا استقالته، حسب حاكمة نيويورك كاثي هوشول.
وزوكر الذي عينه كومو مفوضا للصحة عام 2015، كان شخصية بارزة في فريق الولاية للتعامل مع الجائحة العام الماضي، حيث أصبحت المنطقة الحضرية في نيويورك سيتي واحدة من أكثر المناطق تضررا بكورونا في العالم.
ولقي أكثر من 15800 شخص مصرعهم بكورونا في دور رعاية المسنين، وغيرها من دور الرعاية في نيويورك، وفقا للبيانات الصادرة عن الولاية هذا العام.
المصدر: أ ب
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