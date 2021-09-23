موقع "غلوبال فاير باور" ينشر تصنيف أساطيل الغواصات في العالم

نشر موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية تصنيف أساطيل الغواصات في العالم.

ووفقا للموقع وتصنيفاته فقد احتلت الصين المرتبة الأولى عالميا بحيازتها 79 غواصة، تلتها الولايات المتحدة بـ68 غواصة ثم روسيا بـ64 غواصة، وكوريا الشمالية 36 غواصة، ثم إيران 29، وكوريا الجنوبية 22، واليابان 20، والهند 17، وتركيا 12، تلتها كولومبيا واليونان وبريطانيا بـ11 غواصة، وفرنسا 10، وباكستان 9، والجزائر وإيطاليا ومصر 8، وأستراليا والبرازيل وألمانيا والنرويج وفييتنام 6.

وحسب التصنيف احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والـ15 عالميا من حيث قوة أسطول الغواصات.

وأشار التقرير إلى أن الغواصة الهجومية الحديثة قادرة على هجوم بحري وبري من خلال الوسائل التقليدية والنووية ويمكن استخدام الغواصات لدعم عمليات القوات الخاصة والاستطلاع.

وتستخدم العديد من أساطيل العالم الحديث الغواصات في المقام الأول كعنصر رادع في المياه الإقليمية.

المصدر: موقع "غلوبال فاير باور"