إيران: محادثاتنا مع السعودية بشأن أمن الخليج وصلت إلى "مراحل متقدمة"

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على نتائج آخر جولة محادثات بين طهران والرياض، مشيرا إلى أنها كانت "بناءة".

وقال خطيب زاده في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: "عقدنا عدة جولات من المفاوضات مع السعودية في بغداد وأجريت محادثات بناءة بخصوص العلاقات الثنائية".

وأضاف: "المحادثات بشأن أمن الخليج مع الجانب السعودي وصلت إلى مراحل متقدمة".

وحسب المتحدث، فإن "المفاوضات لم تتوقف وبعد استقرار الحكومة الحالية تم تبادل الرسائل بين البلدين على مستوى مناسب".

إقرأ المزيد

وتابع خطيب زاده: "نعتقد أنه في حال انتبهت السعودية إلى الموقف الإيراني الذي يؤكد أن الحل لأزمات المنطقة يأتي من داخل المنطقة والدول الإقليمية وأنه من الضروري إيجاد آلية شاملة للتعاون الأقليمي، آنذاك سوف نرى علاقات متينة وجيدة بين البلدين".

وفي وقت سابق أعلنت إيران أن وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان شارك الثلاثاء في اجتماع دولي رفيع المستوى في نيويورك مع ممثلين عن عدد من الدول العربية منها السعودية ومصر.

من جانبه، أعرب العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، من منبر الأمم المتحدة، عن أمل بلاده بأن تؤدي المحادثات مع إيران إلى "نتائج ملموسة لبناء الثقة وإقامة علاقات تعاون".

المصدر: RT