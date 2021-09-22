روسيا تؤيد مبادرة لعقد محادثات في دوشنبه بين "طالبان" والمقاومة الطاجيكية لوقف القتال في بنجشير

رحبت روسيا بمبادرة طاجيكستان الرامية إلى إجراء محادثات في عاصمتها، دوشنبه، بين ممثلين عن حركة "طالبان" والمقاومة الطاجيكية المناهضة لها التي تتمركز في جبال ولاية بنجشير الأفغانية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الأربعاء، ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم المشاركة في المحادثات بين "طالبان" وطاجيك أفغانستان المقترحة من قبل رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، صرح قائلا: "ندعم أي حوار من شأنه أن يؤدي إلى إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، وإذا وجهت إلى روسيا دعوة (للمشاركة في المحادثات) فإننا سندرسها بجدية".

وكان الرئيس إمام علي رحمن قد أعلن في 17 سبتمبر الجاري أن طاجيكستان وباكستان اتفقتا على الإسهام في إجراء محادثات بين "طالبان" وطاجيك أفغانستان في دوشنبه، بهدف وضع حد للاقتتال والتصعيد في محافظة بنجشير التي شهدت مؤخرا مواجهات بين "طالبان" و"جبهة المقاومة الوطنية" ذات الأغلبية الطاجيكية.

المصدر: "تاس"