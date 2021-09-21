رجل مسلح بسكين يحتجز 3 رهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا
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أفادت وسائل إعلام ألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن رجلا مسلحا بسكين احتجز 3 أشخاص كرهائن في حافلة ركاب جنوب ألمانيا.
وذكرت التقارير المحلية أن الشرطة الألمانية حجبت جانبا من طريق السيارات السريع "A9" قرب بلدة غريدينغ في أرض بافاريا بعد ورود أنباء عن احتجاز رجل لـ3 أشخاص يهددهم بسكين في حافلة تنفذ رحلة من الخارج إثر وقوع خلاف داخلها.
يتبع...
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