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بايدن: بانسحابنا من أفغانستان أنهينا عهد الحرب ونفتتح عهد الدبلوماسية

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن انتهاء "عهد الحرب التي لا نهاية لها" وافتتاح "عهد الدبلوماسية" في أعقاب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

وقال بايدن في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء: "أنهينا الـ 20 عاما من النزاع في أفغانستان، وبينما نضع حدا لهذا العهد من الحرب التي لا نهاية لها، نفتتح عهد دبلوماسية لا نهاية لها".

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وأضاف بايدن أن استخدام القوة العسكرية يجب أن يكون "آخر الأدوات، وليس الأداة الأولى"، ويجب "ألا يكون ردا على أي قضية في العالم".

وأكد الرئيس الأمريكي: "بلا شك، ستحمي الولايات المتحدة نفسها، ونحن مستعدون لاستخدام القوة، لكن كل مهمة يجب أن تكون واضحة الملامح وقابلة للتحقيق".

وكانت الولايات المتحدة قد اختتمت في أواخر أغسطس الماضي العملية العسكرية في أفغانستان التي استمرت 20 عاما.

المصدر: وكالات

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