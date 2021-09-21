نشطاء لحماية البيئة في ألمانيا يرفعون دعاوى ضد شركتي "BMW" و"Mercedes-Benz"

رفعت مجموعة من ناشطي حماية البيئة في ألمانيا دعاوى قضائية ضد شركتي "BMW" و"Mercedes-Benz" لإنتاج السيارات تطالبهما بالتخلي عن استخدام محركات الاحتراق الداخلي في المستقبل القريب.

وذكرت منظمة حماية البيئة الطبيعية "Deutsche Umwelthilfe"، اليوم الثلاثاء، أن الدعاوى القضائية تم رفعها في محاكم إقليمية في أرضي ميونخ وشتوتغارت.

ويحث نشطاء حماية البيئة شركتي السيارات إلى إجراءات إصلاحات في العمل مع أخذ مصالح حماية البيئة بعين الاعتبار بما في ذلك الحد بشكل كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات بما يتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ وقانون حماية المناخ الألماني.

كما تطالب الدعاوى الشركتين بالتخلي عن بيع سيارات عاملة على محركات الاحتراق الداخلي حتى العام 2030.

وأعلنت "BMW" و"Mercedes-Benz" رفضهما لهذه المطالب.

المصدر: وكالات