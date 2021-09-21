إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بواشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار بجنوب غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح الثلاثاء.

إقرأ المزيد

وتشير الشرطة إلى أن من بين المصابين طفلا عمره 13 سنة.

ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى على إثر الحادث، فيما توجه اثنان آخران إلى الأطباء بأنفسهما للحصول على العلاج.

ولا تزال الشرطة تدرس ملابسات الحادث وتبحث عن المشتبه بهم.

المصدر: "نوفوستي"