إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بواشنطن
Globallookpress CNP/AdMedia
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rc72
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار بجنوب غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح الثلاثاء.
وتشير الشرطة إلى أن من بين المصابين طفلا عمره 13 سنة.
ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى على إثر الحادث، فيما توجه اثنان آخران إلى الأطباء بأنفسهما للحصول على العلاج.
ولا تزال الشرطة تدرس ملابسات الحادث وتبحث عن المشتبه بهم.
المصدر: "نوفوستي"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.