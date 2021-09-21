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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بواشنطن

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إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بواشنطن
Globallookpress CNP/AdMedia
صورة من الأرشيف
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن 5 أشخاص أصيبوا بجروح في حادث إطلاق نار بجنوب غربي العاصمة الأمريكية واشنطن صباح الثلاثاء.

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وتشير الشرطة إلى أن من بين المصابين طفلا عمره 13 سنة.

ونقل 3 أشخاص إلى المستشفى على إثر الحادث، فيما توجه اثنان آخران إلى الأطباء بأنفسهما للحصول على العلاج.

ولا تزال الشرطة تدرس ملابسات الحادث وتبحث عن المشتبه بهم.

المصدر: "نوفوستي"

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