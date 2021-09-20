فرنسا: ننتظر من شركائنا تفسيرات بشأن اتفاقية "أوكوس"

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن بلاده تنتظر من شركائها تفسيرات بشأن اتفاقية "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا لافتا إلى أن "هناك أزمة ثقة في هذا الأمر".

وأوضح في كلمة من نيويورك أن "المسألة بيننا ليست مسألة إلغاء عقد سلاح أو عقد اقتصاد، بل هي أزمة ثقة بين الحلفاء".

وأضاف متسائلا: "لماذا نوقشت اتفاقية "أوكوس" في الزاوية وفي سرية تامة عن الشركاء الأوروبيين؟ ولماذا أعلن عنها بهذه الطريقة المفاجئة؟".

يذكر أن اتفاقية "أوكوس" بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا أدت إلى إلغاء صفقة غواصات فرنسية ضخمة بقيمة 37 مليار دولار لأستراليا.

وتقول فرنسا إن الاتفاقية أدت إلى "أزمة خطيرة" بين الدولتين الحليفتين.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأسترالي سكوت موريسون، يوم الأربعاء عن اتفاقية التحالف، التي ستحصل بموجبها كانبيرا على القدرات اللازمة لبناء ثماني غواصات نووية.

المصدر: RT