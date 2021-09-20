نائب أردوغان: على قبرص الرومية التخلي عن رؤية نفسها صاحب الجزيرة الوحيد

دعا فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحكومة القبرصية إلى "التخلي عن رؤية نفسها على أنها الصاحب الوحيد لجزيرة قبرص".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص (المعلنة من جانب واحد)، أرسان سانر في أنقرة، أكد أوقطاي "ضرورة الاعتراف بسيادة قبرص التركية وحقوق القبارصة الأتراك، من أجل التوصل إلى حل للأزمة القبرصية".

وأشار إلى "إمكانية إطلاق مفاوضات لتأسيس علاقات تعاون بين شطري الجزيرة، لكن بعد الاعتراف بسيادة قبرص التركية كدولة مستقلة، وضمان حقوق شعبها".

وأوضح أن "مطالبة قبرص الرومية، بالنموذج الفيدرالي الذي رفضته طيلة السنوات الماضية، ليست سوى خداع لكسب الوقت".

وشدد على أن "قبرص التركية غير مستعدة بعد الآن لتضييع الوقت بالخطابات الفارغة والمباحثات التي لا نتيجة لها".

وأكد "مواصلة أنقرة دعمها لقبرص التركية في مواقفها المتعلقة بالمسألة القبرصية".

المصدر: "الأناضول"