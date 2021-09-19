بينهم 7 سوريين.. حرس الحدود البولندي ينقذ مهاجرين علقوا في مستنقع
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قال جهاز حرس الحدود في بولندا إن فرقه تمكنت من إنقاذ ثمانية مهاجرين غير نظاميين من مستنقع على الحدود مع بيلاروس.
وأوضح في بيان أن "أفراد حرس الحدود، جنبا إلى جنب مع رجال الإطفاء وخدمة الإنقاذ الجوي والشرطة، نفذوا عملية إنقاذ لعدة ساعات في المستنقعات بالمناطق النائية لنهر سوبراسل على الحدود بين بولندا وبيلاروس".
وأضاف أنه "تم إنقاذ ثمانية مهاجرين، منهم خمسة رجال وثلاث نساء"، ونُقل سبعة منهم إلى المستشفى.
وقالت آنا ميخالسكايا، المتحدثة باسم حرس الحدود، إن تحديد هوية المهاجرين جار حاليا، "ولكن يمكن الافتراض مبدئيا أن أحدهم مواطن من الكونغو، والبقية مواطنون سوريون".
المصدر: RT
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