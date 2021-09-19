أستراليا تكشف عن السبب الحقيقي وراء فسخ عقد الغواصات مع فرنسا

قالت أستراليا، اليوم الأحد، إن سبب فسخ عقد الغواصات الضخم مع فرنسا يعود الى تحفظات عميقة وجادة بشأن الأجهزة الفرنسية.

وأكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن "الحكومة الفرنسية تعلم أن كانبيرا لديها تحفظات عميقة بشأن موضوع الغواصات الفرنسية، قبل فسخ إتفاقية الشراء الأسبوع الماضي"، موضحاً أنه "كان لديهم (الفرنسيون) كل الظروف لمعرفة تحفظاتنا العميقة بشأن قدرات الغواصات من فئة الهجوم، فهي لا تلبي مصالحنا الإستراتيجية، وقد أوضحنا أننا سنتخذ قرارًا بناءً بشأن إستراتيجيتنا الوطنية".

المصدر: le parisien