 
مباشر
عاجل
"جيروزاليم بوست": القبض على آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع

البنتاغون يعلن عن اختبار ناجح لصاروخين من نوع "Trident II"

أخبار العالم

البنتاغون يعلن عن اختبار ناجح لصاروخين من نوع
navy.mil
البنتاغون ينفذ اختبارا ناجحا لصاروخين من نوع "Trident II".
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rbir

أعلنت القوات البحرية الأمريكية، السبت، أنها نفذت اختبارا ناجحا لصاروخين باليستيين من طراز "Trident II" فوق مياه المحيط الأطلسي.

وذكرت القوات البحرية، في بيان، أن الصاروخين تم إطلاقهما دون رأسيهما القتاليين من على متن الغواصة "USS Wyoming" في ميدان الاختبارات الشرقي قبالة ساحل رأس كانافيرال في فلوريدا يوم 17 سبتمبر.

وقال البيان الأمريكي: "هذا الاختبار يشدد على جاهزيتنا وقدرتنا في مجال الردع الاستراتيجي في القرن الـ21".

وأشارت البحرية الأمريكية إلى أن هذا الاختبار يمثل الإطلاق التجريبي الـ184 للصواريخ الباليستية من نوع "Trident II".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا