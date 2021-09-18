هولندا.. الجمارك تضبط 4 أطنان من الكوكايين في روتردام

ضبطت الجمارك الهولندية 4 أطنان من الكوكايين في مرفأ روتردام، في إحدى أكبر عمليات ضبط مخدرات تمّ تنفيذها في البلد، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام.

وكشف عن هذه المخدرات المهربة والمقدرة قيمتها بحوالي 301 مليون يورو (353 مليون دولار) ليل الخميس في حاوية موجهة من سورينام إلى شركة في بولندا. وتمّ إتلاف الكوكايين.

وقال ناطق باسم الحكومة لـ"فرانس برس": "هذه ليست أكبر مضبوطات لكنها واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات".

وباتت هولندا مدخلا رئيسيا للمخدرات المهربة إلى أوروبا، وخصوصا الكوكايين، عبر مرفأ روتردام، أكبر الموانئ الأوروبية. ويكون الجزء الأكبر من الكوكايين المهرب منتجا في كولومبيا.

المصدر: "أ ف ب"