سقوط قتلى وجرحى جراء انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل
AP
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أفادت وسائل إعلام بحدوث انفجارين في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، أسفرا عن وقوع 3 قتلى وأكثر من 18 جريحا.
وقال مصدر في قوات الأمن بكابل لوكالة "نوفوستي" إن دوي انفجارين سمع في العاصمة الأفغانية، مدينة كابل، ونتج عن أحدهما وقوع ضحايا.
وبحسب المصدر فإن الانفجار الأول وقع في منطقة داشتي برشي، وخلف إصابات، أما الانفجار الثاني فوقع في منطقة عرفاني هارجوتي، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بسببه.
المصدر: نوفوستي
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