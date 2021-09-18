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الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان بعد مرور سفينة عسكرية أمريكية

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الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان بعد مرور سفينة عسكرية أمريكية
AP
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أفاد المتحدث باسم قيادة الجيش الصيني، شي يي، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الصينية أجرت مناورات حية في منطقة مضيق تايوان، بعد مرور مدمرة صاروخية أمريكية عبره.

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وجاء في بيان صدر عن شي يي: "أجرت المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في 17 سبتمبر الجاري مناورات عسكرية حية، جوا وبحرا، في منطقة المياه الجنوبية الغربية لتايوان".

وأضاف: "استخدمت خلال المناورات السفن وطائرات الإنذار المبكر والقاذفات".

المصدر: تاس

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