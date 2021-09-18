الصين تعلن عن مناورات بالذخيرة الحية قرب تايوان بعد مرور سفينة عسكرية أمريكية

أفاد المتحدث باسم قيادة الجيش الصيني، شي يي، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الصينية أجرت مناورات حية في منطقة مضيق تايوان، بعد مرور مدمرة صاروخية أمريكية عبره.

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وجاء في بيان صدر عن شي يي: "أجرت المنطقة الشرقية للقيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في 17 سبتمبر الجاري مناورات عسكرية حية، جوا وبحرا، في منطقة المياه الجنوبية الغربية لتايوان".

وأضاف: "استخدمت خلال المناورات السفن وطائرات الإنذار المبكر والقاذفات".

المصدر: تاس