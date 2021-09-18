أستراليا: نتفهم خيبة أمل فرنسا بشأن قضية الغواصات

أفادت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، اليوم الجمعة، بأن بلادها تتفهم "خيبة أمل" فرنسا بعد قرار السلطات الأسترالية إلغاء صفقة الغواصات المبرمة في العام 2016 مع شركة فرنسية.

وقالت في حديثها مع الصحفيين بواشنطن "أتفهم خيبة الأمل تماما. من الواضح أن هذه مسائل يصعب التعامل معها"، غير أنها أكدت "مواصلة العمل البناء والتعاون الوثيق مع زملائنا الفرنسيين".

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، يوم الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر" وقرار" على طريقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

كما أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل "يأسف" لعدم إبلاغه بشأن الاتفاقية الأمنية المبرمة بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: "لوفيغارو" + "أ ف ب"