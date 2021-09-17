 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قتيلان وجريحان جراء هجوم بسكين في شرق هولندا

بينيت: اتفاقيات إبراهيم تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام بالشرق الأوسط

أخبار العالم

بينيت: اتفاقيات إبراهيم تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام بالشرق الأوسط
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rb73

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بمناسبة مرور عام على توقيع "اتفاقيات إبراهيم"، إن هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة و"تشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط".

وأكد بينيت أن "دولة إسرائيل ترحب بإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين"، مضيفا: "هذه هي اتفاقيات غير مسبوقة وتشكل فصلا جديدا في تاريخ السلام في الشرق الأوسط".

وشكر بينيت قيادة الإمارات والبحرين على "شجاعتها وجرأتها اللتين سمحتا بإقامة العلاقات الدبلوماسية، كما شكر الإدارة الأمريكية التي "سعت ودعمت ووسطت دون هوادة من أجل إنجاح ذلك"، مشيرا إلى أن "العلاقات بين دولنا توجد مجرد في بدايتها، ولكنها قد حققت لغاية الآن ثمارا كثيرة".

وأكد بينيت أن "حكومة إسرائيل برئاستي ستواصل تطبيق هذه الاتفاقيات سعيا إلى شرق أوسط مستقر وآمن ومزدهر، من أجل مستقبل اطفالنا".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا