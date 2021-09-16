كوبا تبدأ تطعيم الفئة العمرية بين عامين وعشرة أعوام ضد "كوفيد-19"

بدأت كوبا الخميس حملة تطعيم ضد عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و10 أعوام، قائلة إنها ضرورية للحد من تفشي سلالة "دلتا" المتحورة.

وتلقت مقاطعات هي الأكثر تضررا مثل ماتانزاس وسييغو دي أفيلا وسينفويغوس، دعما من أطباء من مناطق أخرى في البلاد فضلا عن تبرعات دولية.

ولدى كوبا لقاحان محليان تقول إنهما آمنان وفعالان، ويشترط التطعيم بثلاث جرعات من كل منهما.

وخلال الأسابيع الماضية، بدأت الحكومة تطعيم الأشخاص الذي تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عاما.

تواجه كوبا تفشيا مستمرا لـ"كوفيد-19" ما يفرض ضغطا كبيرا على المنشآت الطبية ويفاقم المشكلات الاقتصادية.

المصدر: "أسوشيتد برس"