وسائل إعلام: سقوط عدة صواريخ في كابل
AP Massoud Hossaini
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أفادت وسائل إعلام أفغانية، مساء اليوم الخميس، بسقوط عدة صواريخ في أحد مناطق شمال غرب العاصمة كابل.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الحادث وقع بالقرب من محطة الطاقة الكهربائية في منطقة خير خانة، بينما قال شهود عيان إن الصواريخ يمكن أنها أصابت المنشأة.
ولم ترد حتى الآن أي أنباء حول سقوط قتلى أو جرحى جراء الحادث.
المصدر: وكالات
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