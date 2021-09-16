مسؤول أوروبي: لم نعرف عن إنشاء تحالف "AUKUS"

أعلن المتحدث باسم الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه لم يتم إبلاغ الاتحاد بإنشاء شراكة جديدة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في مجال الأمن.

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وقال ستانو في مؤتمر صحفي في بروكسل: "يمكنني القول في الوقت الراهن إنه لم يتم إبلاغنا بإنشاء هذا التحالف، نجري اتصالات مع الشركاء لمعرفة تفاصيل هذه المبادرة".

هذا وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، والرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، مساء أمس الأربعاء، عن إنشاء شراكة "AUKUS" الجديدة في مجال الدفاع والأمن. ومن المتوقع أن يصبح إنتاج الغواصات النووية للأسطول الحربي الأسترالي أول مبادرة في إطار التحالف الجديد. ولهذا السبب أعلنت أستراليا انسحابها من الاتفاقية الموقعة سابقا مع فرنسا حول شراء غواصات فرنسية غير نووية بقيمة 66 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي