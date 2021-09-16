المبعوث الأمريكي لأفغانستان: فرار غني أفسد اتفاق اللحظة الأخيرة مع "طالبان"

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، إن قرار الرئيس الأفغاني أشرف غني، بالفرار من البلاد أحبط اتفاق اللحظة الأخيرة مع "طالبان"، الذي يهدف إلى إبعاد كابل عن أيدي الإسلاميين.

وقال المبعوث الأمريكي، زلماي خليل زاد، في مقابلة مع صحفية "فايننشال تايمز" إنه "بموجب الصفقة كان من المقرر أن يظل غني في منصبه حتى يتم التوصل في قطر إلى تسوية بشأن حكومة مستقبلية في أفغانستان، حتى مع وقوف طالبان على أبواب كابل"، مؤكدا أن "الفراغ الأمني الذي خلفه هروب الرئيس غني في 15 أغسطس دفع طالبان إلى الزحف إلى العاصمة الأفغانية في ذلك اليوم".

وأشار زلماي خليل زاد إلى أن "هذا أدى إلى إجلاء فوضوي للمدنيين والقوات، وأنهى المحادثات في الدوحة فعليا"، مضيفا: "حتى في النهاية، كان لدينا اتفاق مع الطالبان بعدم دخول كابل".

وأكد أنه لم يكن لديه أدنى فكرة "على الإطلاق" أن غني كان ينوي الفرار، مشيرا إلى أن قوات الأمن الأفغانية فرت بعد ورود أنباء عن اختفاء غني.

وأضاف: "طالبان سألتنا هل سنتحمل مسؤولية أمن كابل الآن؟ لم ننوي تحمل هذه المسؤولية.. أنت تعرف ما حدث بعد ذلك".

المصدر: "فايننشال تايمز"