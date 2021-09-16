مقتل ثلاثة جراء زلزال بجنوب غرب الصين

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون فى زلزال ضرب مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين ، حسبما ذكرت شبكة "CGTN" نقلا عن السلطات المحلية.

وأبلغ مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أنه تم تسجيل زلزال بقوة 6 درجات في جنوب غرب الصين في الساعة 20.33 مساءا (23.33 بتوقيت موسكو) يوم الأربعاء.

ويقع مركز الزلزال على بعد 50 كيلومترا شمال شرق منطقة نيجيانغ الحضرية، وعلى عمق 40 كيلومترا.

وبحسب السلطات ، تم إجلاء قرابة 7 آلاف شخص على خلفية الزلزال الذي أدى إلى تدمير 35 منزلا.

المصدر: نوفوستي