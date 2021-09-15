بريطانيا تعين وزيرا للتعليم من أصل عراقي

عيّن بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية يوم الأربعاء، ناظم الزهاوي وزيرا للتعليم في حكومته.

والزهاوي هو سياسي بريطاني من أصل عراقي، حظي بعضو البرلمان البريطاني إثر انتخابات 2010.

وفي نوفمبر 2020 عين بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح كوفيد-19.

وولد الزهاوي في العراق عام 1967 وترعرع في منطقة إيست سوسيكس جنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسي في "كينغز كولدج" في ويمبلدون بلندن وتعليمه الجامعي في "يونيفرسيتي كولدج" التابعة لجامعة لندن.

المصدر: RT