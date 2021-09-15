تطور جديد في موقف إثيوبيا تجاه استئناف مفاوضات سد النهضة

أعرب وزير الخارجية الإثيوبي دمقي ميكونن عن رغبة بلاده في استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن.

وكتب على تويتر: "عند لقائي بنظيري في جمهورية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا في مكتبي، كررت التزامنا الراسخ باستئناف المحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة في أسرع وقت ممكن لأنه في مصلحة الثلاثية".

وأضاف: "لا أزال ممتنا للجهود الدؤوبة التي تبذلها جمهورية الكونغو الديمقراطية للتوصل إلى حل ودي لهذه المسألة".

Meeting my DRC counterpart Mr. Christophe Lutundula in my office, I reiterated 🇪🇹’s firm commit. to resuming the AU-led talks over #GERD asap for it's in the best interest of the tripartite. 🇪🇹 remains grateful for DRC’s unyielding effort to reach amicable solution to the matter. pic.twitter.com/cLtXIVk3zm — Demeke Mekonnen Hassen🇪🇹 (@DemekeHasen) September 15, 2021

من جهته، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي إن أديس أبابا تقدر جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسوف تراجع الملفات وتستعد للمفاوضات.

وكشف عن تقديم وزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا اقتراحات جديدة بشأن عودة مفاوضات سد النهضة.

وكتب على "تويتر": "يصادف اليوم تركيب الدوار الضخم والجزء الثابت من الوحدة العاشرة لمحطة توليد الكهربائي من سد النهضة".

وأضاف: "هذه واحدة من وحدتي التوليد المبكر للكهرباء باستطاعة 375 ميغاواط لكل منهما".

1/3 Today 15/08/21 marks installation of huge rotor and stator of unit 10 of #GERD power plant. This is one of the 2 early generation units with capacity of 375MW each.

In another note, a delegation led by H.E the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affaris of Congo, pic.twitter.com/LnW53FVwGa — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) September 15, 2021

وتابع: "ومن ناحية أخرى قام وفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكونغو كريستوف لوتوندولا بزيارة إلى إثيوبيا والتقى برئيس الوزراء آبي أحمد ووزير الخارجية دمقي ميكونن".

وذكر أن هذا الملف يستند على أحدث الوثائق الخاصة بالدول الثلاث، مع اقتراحات جديدة من قبل خبراء الكونغو لتقليل نقاط الخلاف.

واختتم قائلا: "تقدر إثيوبيا جهود الكونغو الديمقراطية، وسوف تراجع المقترحات المقدمة وتستعد للمفاوضات".

3/3 experts as guided by H.E the Pr Felix Tshisekedi, the current chair of the AU. The file is based on the 3 countries latest documents with new suggestions by DRC team to narrow diverging points. #Ethiopia appreciates the efforts of DRC, will review & get ready 4 negotiation. pic.twitter.com/fcehd2sas9 — Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) September 15, 2021

المصدر: RT