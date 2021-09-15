الولايات المتحدة.. إدانة ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بالتآمر لخرق العقوبات

دانت محكمة في فلوريدا الأمريكية ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بتهمة التآمر لخرق العقوبات المفروضة على طهران وغسيل الأموال.

والمدعى عليهم هم محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فائزة فقيهي (50 عاما)، ويديرون شركة "إكسبرس جين" في فلوريدا، وتشمل التهم ضد الثلاثة التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، والتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والاحتيال الإلكتروني.

ووفقا لشهادة الشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2020، تلقت مؤسسة Express Gene التي يديرها الثلاثة العديد من التحويلات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار.

أشار التحقيق إلى أن بعض الأموال المتلقاة تم بها شراء معدات التسلسل الجيني من الشركات المصنعة الأمريكية وشحنها إلى إيران دون ترخيص من وزارة الخزانة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتم استخدام الأموال الواردة من قبل فائزة فقيهي وفرزينة مدريسي لتمويل شراء مبنى Express Gene عام 2019.

وعمل فقيهي أستاذا مساعدا في قسم الطب النفسي في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي في فلوريدا بين عامي 2013 و2020، وخلال تلك الفترة كان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة.

المصدر: وزارة العدل الأمريكية